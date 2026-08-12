Еще 70 тысяч человек прошли реабилитацию после заболеваний в Подмосковье
Почти 70 тысяч жителей Подмосковья прошли медицинскую реабилитацию за первые шесть месяцев года. Восстановительное лечение после заболеваний и травм доступно бесплатно по полису ОМС.
Помощь оказывают в круглосуточных и дневных стационарах, а также амбулаторно в поликлиниках региона.
«Реабилитация помогает пациентам восстановиться после тяжелых заболеваний и травм: инсультов, инфарктов, операций, заболеваний органов и опорно-двигательного аппарата. Специалисты составляют индивидуальные программы восстановления, которые включают лечебную гимнастику, физиотерапию, массаж и тренировки на специальном оборудовании», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Получить направление при наличии медицинских показаний можно у лечащего врача.