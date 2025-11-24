Еще 70 собак‑проводников планируют обучить в Балашихе в 2025 году

Российская школа подготовки собак-проводников в Балашихе готовится к рекорду: в 2025 году планируется выдать семьдесят хвостатых помощников для незрячих и слабовидящих граждан по всей стране. Уже в этом году 63 обученные собаки нашли своих владельцев и помогают им ориентироваться и уверенно передвигаться.

Это уникальное учреждение продолжает держать марку на протяжении 65 лет, обеспечивая людей с нарушениями зрения не только практической поддержкой, но и шансом на самостоятельную жизнь. За десятилетия работы школа подготовила тысячи специалистов и собак-проводников, которые существенно улучшают качество жизни россиян.

Особое событие года — выпуск первой в России собаки-проводника, рожденной с применением технологии эмбриотрансфера. Щенок по кличке Аки, появившийся на свет у суррогатной матери, успешно прошел обучение и нашел своего хозяина.

Дальнейшая работа учреждения будет осуществляться в тесном сотрудничестве со специалистами Всероссийского общества слепых и государственными органами, чтобы обеспечить людям с ослабленным зрением необходимую поддержку и повысить качество их жизни.