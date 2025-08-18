Еще 70 незаконных торговых построек снесут в Подольске в 2025 году

В Подольске продолжают демонтировать торговые палатки, портящие внешний облик города. В этом году ликвидируют свыше 170 незаконно размещенных объектов.

Специалисты сносят палатки, которые сами владельцы не демонтировали. После к работам приступают сотрудники комбината благоустройства Подольска. Контроль ведут представители администрации округа.

«Мы оповещаем предпринимателей, в первую очередь учитываем факт того, что необходимо время на окончание предпринимательской деятельности. Наша комиссия по демонтажу выдает предписание, уведомляет предпринимателей, что через определенный период будет павильон демонтирован», — сказал начальник управления потребительского рынка администрации городского округа Подольск Александр Акопов.

Уже демонтировали палатки на улицах Свердлова, Комсомольской, Рабочей и Кирова. Завершены работы в Климовске на Рощинской и в микрорайоне Кутузово на Циолковского.