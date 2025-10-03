Еще 70 населенных пунктов вошли в программу по подключению к газу в Подмосковье

В Подмосковье продолжается строительство газопроводов сразу в 24 населенных пунктах по программе губернатора «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Работы идут в деревнях Щепотьево в Коломне, Настасьино в Можайском округе, Анино в Волоколамском округе, Мельниково в Наро-Фоминском округе, Гора в Шатуре и еще в 11 муниципалитетах региона.

«Всего в губернаторскую программу газификации в этом году вошли 70 населенных пунктов. До конца года в Подмосковье будет построено 250 километров новых газораспределительных сетей, к газу смогут подключиться 9,3 тысячи жителей региона в рамках реализации президентского проекта „Социальная газификация“», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Компания «Мособлгаз» завершит строительство до конца года. После этого все населенные пункты, подключенные по губернаторской программе, включат в президентский проект, что позволит жителям бесплатно провести газ до границ своих участков. Чтобы деревня или село попали в программу, нужно, чтобы там было прописано не меньше 30 человек, а стоимость работ на одного жителя не превышала 450 тысяч рублей.