Еще 70 населенных пунктов газифицировали в Подмосковье по программе губернатора

В Подмосковье успешно завершили масштабную программу по газификации на 2025 год. Сотрудники «Мособлгаза» провели голубое топливо в 70 населенных пунктов.

Специалисты полностью выполнили план губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Финальным аккордом стал запуск в деревне Тереньково в Орехово-Зуевском округе.

Проект действует уже более 20 лет. За это время регион, где газифицировали свыше 900 населенных пунктов, стал признанным лидером России. Теперь более 300 жителей Московской области получают современное и экономичное снабжение топливом.

«Этот год также был успешным — мы выполнили план 2025-го, подведя газ к 70 новым населенным пунктам, а в рамках президентского проекта „Социальная газификация“ подключили к сетям 50 тысяч человек. Для нас это не просто статистика, а подтверждение того, что газификация остается одной из ключевых социальных инициатив, кардинально повышающей качество жизни людей, развивающей территории и создающей комфортные условия для проживания в регионе», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Первыми счастливыми обладателями голубого топлива в деревне Тереньково стали супруги Вячеслав и Лариса. Им бесплатно подвели трубу до границы участка и подключили дом по комплексному договору.

«Раньше отапливались дровами — это было неудобно, особенно с учетом того, что у нас семья из четырех человек и двое детей. Плита работала от газового баллона. Теперь мы заменили ее на новую и с удовольствием будем готовить на природном газе, не беспокоясь о расходах», — поделилась супружеская пара.

Для того, чтобы населенный пункт включили в губернаторскую программу, необходимо подать заявку в Министерство энергетики региона.

Для этого на территории должны быть прописаны не менее 30 жителей. Кроме того, предельный лимит капитальных затрат не должен превышать 450 тысяч рублей на одного человека.