Еще 70 километров дорог отремонтировали вблизи спортивных центров Подмосковья

Еще 25 участков дорог у спортивных объектов отремонтировали в Подмосковье. Их общая протяженность составила 70 километров.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в регионе уделяют особое внимание участкам дорог рядом со спортивными центрами медучреждениями, школами и детскими садами. В этом году их отремонтировали в 18 городских округах. Это Домодедово, Истра, Наро-Фоминск, Раменское и другие муниципалитеты.

«Дорожники отремонтировали порядка 70 километров покрытия на 25 участках региональных дорог к спорткомплексам, физкультурно-оздоровительным комплексам, стадионам не только в черте городов, но и в малых населенных пунктах», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Так, в Раменском привели в порядок улицу Народное Имение, где располагается арена ФК «Леон-Сатурн». В Дмитрове покрытие заменили на подъезде к стадиону в поселке Автополигон, а в Королеве — к стадиону «Чайка».

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