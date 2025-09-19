Еще 70 деревьев посадят в лесах в Чехове в 2025 году
В экологическом мероприятии «День в лесу. Сохраним лес вместе» приняли участие жители округа, юнармейцы, участники «Движения первых», члены Ассоциации ветеранов СВО и представили администрации. С начала проведения акции активисты в Чехове посадили более 200 растений, а в этом году планируют посадить еще 70.
Каждый, пришедший на участок, получил возможность посадить дерево. Рядом были специалисты, которые объяснили правильные методы посадки растений, способствующие успешному укоренению и росту.
«Благодарю всех, кто принял участие в акции! Вместе мы не только сохраним лес, но и приумножим экологическое благополучие нашего округа и нашего Подмосковья!» — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.
Акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» является частью федерального проекта «Экологическое благополучие». С 2019 по 2024 год во всех российских регионах высажено порядка 360 милионов деревьев. В этом году планируют высадить 70.