Еще 70 деревьев посадят в лесах в Чехове в 2025 году

В экологическом мероприятии «День в лесу. Сохраним лес вместе» приняли участие жители округа, юнармейцы, участники «Движения первых», члены Ассоциации ветеранов СВО и представили администрации. С начала проведения акции активисты в Чехове посадили более 200 растений, а в этом году планируют посадить еще 70.