Еще 7 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в марте

В Московской области продолжается системная работа по наполнению Единого государственного реестра недвижимости и развитию электронных сервисов Росреестра. Эти задачи реализуют в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных».

По итогам марта на кадастровый учет в регионе поставили семь многоквартирных домов. Общий жилой фонд новых объектов — около трех тысяч квартир площадью порядка 216 тысяч квадратных метров.

В Наро-Фоминском округе зарегистрировали три дома в ЖК «Времена Года» на 619 квартир, а в Домодедове – два корпуса ЖК «Домодедово Парк» на 752 квартиры. По одному дому поставили на учет в Балашихе (ЖК «Идеал», 570 квартир) и в Люберцах (ЖК «Егорово Парк», 770 квартир).

«Жилищный комплекс Московской области продолжает активно развиваться. В этих целях разработан механизм комплексного развития территорий жилой застройки, который позволяет обеспечить граждан новым комфортным жильем, обновить коммунальную инфраструктуру, благоустроить территорию региона и улучшить жилищные условия людей, что является важным показателем роста экономики региона и эффективности реформ, направленных на упрощение и ускорение процедур постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет», — подчеркнул исполняющий обязанности начальника территориального отдела № 4 Константин Погодин.

Одновременно с самими зданиями в реестр вносят все помещения — как жилые, так и нежилые, включая машино-места и вспомогательные пространства. Каждому объекту присваивают уникальный кадастровый номер, что необходимо для последующей регистрации прав собственности.