Еще 7 выпускников из Солнечногорска получили 100 баллов на ЕГЭ

В этом году максимальный результат на едином государственном экзамене набрали семь выпускников из Солнечногорска. Школьники успешно сдали экзамены по русскому языку и математике, химии и литературе, истории.

Совсем недавно стали известны имена еще двух выпускников, получивших наивысший балл на ЕГЭ. На 100 баллов экзамен по истории сдал ученик школы № 4 Ярослав Серяков, а по русскому языку — выпускница 2019 года из лицея № 8 Ирина Савельева.

«Очень рад, что таких ребят в Солнечногорске становится все больше. Поздравляю наших отличников и их учителей, благодаря которым удалось показать столь хорошие результаты!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В прошлом году 100 баллов по экзамену получили четыре школьника, а в 2022 году — два выпускника.

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