Еще 7 водозаборных узлов модернизируют в Щелкове по инвестпрограмме

С 2023 по 2046 год в Щелкове запланировали можернизировать семь водозаборных узлов. Работы проведут по инвестиционной программе.

В рамках модернизации на водозаборных узлах заменят насосы, трубопроводы, обновят системы электроснабжения, автоматизации и диспетчеризации.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, работы проведут на следующих объектах:

Радиоцентр № 5;

ул. Розы Люксембург;

Монино (больничный комплекс);

Соколовская;

Гребнево;

№ 1 ул. Краснознаменская;

Огуднево.

На ВЗУ «Розы Люксембург» в поселке Загорянском внедрят автоматическую установку обеззараживания с датчиком протока воды, а на ВЗУ «Огуднево» добавят аэрационную колонну. При проведении ремонта работу ВЗУ не будут останавливать.

«Модернизация ВЗУ повысит надежность и улучшит параметры водоснабжения для восьми тысяч жителей — 92 многоквартирных дома, а также две больницы и две котельные», — отметили в ведомстве.

Проектирование всех ВЗУ завершили в 2025 году. Сейчас продолжается закупка оборудования и ведется подготовка к началу работ. В этом году они запланированы на период с мая по декабрь.