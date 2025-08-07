Еще 7 участков теплосетей капитально отремонтируют в Щелкове в 2026 году

В администрации городского округа Щелково прошло еженедельное оперативное совещание, где обсудили сферу жилищно-коммунального хозяйства. Глава Андрей Булгаков рассказал о планах по модернизации на ближайший год.

В Щелкове в этом и 2026 годах капитально отремонтируют семь участков тепловых сетей протяженностью 6,3 километра, а также заменят и модернизируют 17 котлов. Еще шесть блочно-модульных котельных построят в муниципалитете, некоторые уже находятся в работе в рамках инвестпрограммы.

Также обсудили состояние ливневых канализаций. С 2020 года администрация муниципалитета выявила 52 очага подтопления, из них устранили 46. В этом году строят и ремонтируют еще пять участков. На это направление с 2020 года выделили более 100 миллионов рублей.

«Обсудили варианты по каждой локации — от точечных недорогих решений до крупных проектов с полной реконструкцией. Пример — ливневка на улице Беляева и Радиоцентре, 13, где проектируется дренаж с учетом рельефа. Для жителей это важно, поэтому продолжаем улучшения», — отметил Андрей Булгаков.

Еще одна тема повестки — реконструкция станции водоподготовки ВНС-6 и водозабора ВЗУ-5. Специалисты обновляют фильтры, насосы, бурят новые скважины. Благодаря этому чистая вода появится у жителей микрорайонов Богородский и Финский, а также на Фряновском шоссе, в ЖК «Солнечная долина» и Верхнем Потапове.

«Комфорт в домах начинается с систем, которые не видны с улицы, — труб, котлов, насосов. Именно на это мы делаем акцент. Безопасное, надежное, энергоэффективное тепло — вот приоритет, который определяет и комфорт, и стабильность зимой», — прокомментировал Андрей Булгаков.