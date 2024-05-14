Еще 7 участков дорог отремонтируют в Химках летом | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 17:04 Еще 7 участков дорог отремонтируют в Химках летом Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Ремонт дорог на Юбилейном проспекте и улице Панфилова начался в Химках. Там приведут в порядок почти 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Всего планируется обновить семь дорог округа.

Сейчас работы проходят на круговой развязке на пересечении Юбилейного проспекта, Молодежного проезда и улицы Дружбы. Коммунальщики уже сняли старый асфальт и укладывают выравнивающий слой с основным покрытием. Отремонтируют полотно также улице Пролетарской, Вашутинском шоссе, на участке дороги вблизи деревень Покров, Веревское и Клушино.

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«Участки дорог, которые необходимо отремонтировать, выбрали с учетом пожеланий наших химчан. Всего в округе отремонтируем семь автомобильных дорог общей протяженностью более 10 тысяч метров и площадью почти 100 тысяч квадратных метров», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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