Еще 7 участков дорог отремонтируют в Химках летом | 360°

14 мая 2024, 17:04
Еще 7 участков дорог отремонтируют в Химках летом
Ремонт дорог на Юбилейном проспекте и улице Панфилова начался в Химках. Там приведут в порядок почти 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Всего планируется обновить семь дорог округа.
Сейчас работы проходят на круговой развязке на пересечении Юбилейного проспекта, Молодежного проезда и улицы Дружбы. Коммунальщики уже сняли старый асфальт и укладывают выравнивающий слой с основным покрытием. Отремонтируют полотно также улице Пролетарской, Вашутинском шоссе, на участке дороги вблизи деревень Покров, Веревское и Клушино.
Реклама
«Участки дорог, которые необходимо отремонтировать, выбрали с учетом пожеланий наших химчан. Всего в округе отремонтируем семь автомобильных дорог общей протяженностью более 10 тысяч метров и площадью почти 100 тысяч квадратных метров», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
Дороги
Реклама
Реклама