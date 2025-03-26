Еще 7 тысяч женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания в Подмосковье

С начала года в подмосковных центрах грудного вскармливания прошли обучение более семи тысяч женщин. Консультации со специалистами проходят на базе восьми медучреждений региона.

Занятия для будущих матерей проводят на базе перинатальных центров и роддомов. Всего в регионе восемь таких учреждений. В них можно получить бесплатную помощь специалистов, рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

«Важно, что обратиться за консультацией можно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки. Всего с начала года обучение в центрах прошли более 7,3 тысячи женщин», — добавил он.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону единого кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.