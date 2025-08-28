Еще 7 тысяч заявок на капитальное строительство подали онлайн в Подмосковье

В Подмосковье заявку на получение разрешения для строительства можно подать онлайн. С начала года этой услугой воспользовались в регионе свыше 7,5 тысячи раз.

Сервис позволяет получить официальное разрешение на возведение объектов капитального строительства, а также подать запрос на исправление технических недочетов в ранее выданных документах.

Подать заявление могут как физические и юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для оформления заявки необходимо пройти авторизацию на сайте государственных услуг через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить документы.

Запрос информации о проведении государственной экологической экспертизы будет создан автоматически параллельно с заявлением.

Услугу, которую предоставляют в течение пяти рабочих дней, можно получить на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Строительные работы».