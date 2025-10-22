Еще 7 тысяч семей с детьми-инвалидами оформили ежемесячное пособие в Подмосковье

В Подмосковье семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получают материальную помощь. Одной из ключевых является ежемесячное денежное пособие в размере 7 901 рубля.

Если у ребенка установлена третья степень ограничения по самообслуживанию, семьи получают ежемесячную выплату в размере 18 тысяч рублей.

«Обеспечение ухода за особенным ребенком — это большая ответственность, требующая постоянного внимания. В этом году более семи тысяч родителей получили выплаты на уход за детьми. Такие выплаты позволяют уменьшить финансовую нагрузку на семью и снизить расходы, связанные с уходом за ребенком с инвалидностью. С начала года на меру поддержки уже выплатили более 620 миллионов рублей», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Пособие в размере 7 901 рубля назначают одиноким родителям и семьям с низким уровнем дохода. Выплату в размере 18 тысяч рублей для детей с третьей степенью ограничения к самообслуживанию предоставлют без проведения оценки доходов семьи.

В регионе также действует целый ряд других форм поддержки для детей с инвалидностью. Наибольшей популярностью среди семей пользуются обеспечение санаторно-курортными путевками, ежегодные выплаты на школьников, реабилитация в специализированных социальных центрах и бесплатное предоставление технических средств.

Отдельно семьи могут оформить ежемесячную федеральную выплату по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, которая составляет 10 950 рублей.

Заявление на получение пособия в размере 7 901 рубль можно подать через региональный портал госуслуг.

А на выплату в 18 тысяч рублей — по ссылке.