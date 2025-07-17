Еще 7 тысяч объектов подключили к сетям «Мособлэнерго» в Подмосковье

Компания «Мособлэнерго» выполнила 7,8 тысячи мероприятий по технологическому присоединению к электросетям за полгода. К них подключили юридических и физических лиц, а также предпринимателей.

Ежедневно к сетям компании присоединяют в среднем по 43 новых объекта, рассказали в Минэнергетики Подмосковья. Всего с начала года предприятие приняло и обработало 6,3 тысячи заявок на подключение. Большинство из них пришли онлайн, через «Портал потребителя».

Средний срок подключения для предпринимателей составил 63 дня.

«Технологическое подключение к сетям компании выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя», — пояснили в министерстве.