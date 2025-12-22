Еще 7 тысяч гектаров залежных земель ввели в сельхозоборот в Подмосковье

В Подмосковье реализуют масштабный проект по возвращению в оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий. Аграрные предприятия региона с начала года смогли расконсервировать и подготовить для посева свыше семи тысяч гектаров земли, которая долгое время простаивала.

Работа распределена по 26 округам, что свидетельствует о ее комплексном характере.

В Волоколамском округе абсолютным лидером стала компания «Рассвет-Авангард», которая вернула в оборот 851 гектар. Земли теперь будут использовать для посева зерновых и зернобобовых культур.

Еще почти 110 гектаров удалось освоить предприятию «Шульгино», которое специализируется на производстве молока. Значительных результатов добились и в Ступине: «Племзавод Барыбино» и «Племзавод Повадино» вернули в сельскохозяйственный оборот 688,2 гектара (358,5 и 329,7 гектара соответственно).

В Можайске компания «Агроинтех» подготовила 282 гектара, которые отвели под выращивание рассады.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что для агропредприятий работа частично компенсируется государством.

Они могут подать заявку на специальную субсидию, которая покрывает до половины расходов на расчистку территории от кустарника, деревьев, кочек, пней, мха и камней, а также на комплексную подготовку почвы.

Подробную информацию о действующих мерах государственной поддержки для аграриев можно найти на специализированном портале «Мой АПК».