Еще 7 тысяч человек обратились в центры репродуктивного здоровья в Подмосковье

Жители Подмосковья, которые хотят стать родителями, но сталкиваются с трудностями, могут обратиться в центры репродуктивного здоровья. В организациях пациентам предоставляют комплексную помощь.

Бесплатные консультации в учреждениях проводят гинекологи, урологи, эндокринологи, репродуктологи и прочие специалисты.

«Кроме того, в них же можно пройти диагностику и лечение. Всего в регионе работают 10 центров репродуктивного здоровья. С начала года в них обратились более семи тысяч мужчин и женщин», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Учреждения работают на базе роддомов в Балашихе и Подольске, в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, в Московском областном центре охраны материнства и детства, в Дубненской и Раменской больницах, а также в консультационно-диагностическом центре «Ромашка» в Одинцове.

Запись на прием доступна во время визита к лечащему врачу или по номеру 8(800)550-30-03.

Дополнительную информацию о системе родовспоможения в регионе можно получить на портале «Стань мамой в Подмосковье».

В области реализуют национальный проект «Семья», в рамках которого возводят новые современные роддома и устанавливают передовое оборудование в уже работающих организациях.