Еще 7 тыс заявок на перевод дач в жилые дома подали в Подмосковье с января

Электронной услугой по признанию садового дома жилым воспользовались около семи тысяч раз с начала года. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью».

После того, как дачник подал заявку на перевод своей садовой недвижимости в жилую, рассматривать вопрос начинает администрация городского округа. Именно она и принимает итоговое решение. Результат услуги направят в личный кабинет в течение 13 рабочих дней.

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