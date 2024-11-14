Еще 7 тыс заявок на перевод дач в жилые дома подали в Подмосковье с января

Электронной услугой по признанию садового дома жилым воспользовались около семи тысяч раз с начала года. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.
После того, как дачник подал заявку на перевод своей садовой недвижимости в жилую, рассматривать вопрос начинает администрация городского округа. Именно она и принимает итоговое решение. Результат услуги направят в личный кабинет в течение 13 рабочих дней.
Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.
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