Еще 7 тыс рабочих мест появилось в сфере торговли и услуг Подмосковья за год

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Новые торговые центры, магазины и кафе создали еще 7,2 тысячи рабочих мест в Подмосковье. Итоги года подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Во всех городских округах регулярно проводятся ярмарки с фермерскими продуктами. Это мясные и рыбные деликатесы, сыры и колбасы, сладости, выпечка и многое другое. С января по декабрь 2024 года в Подмосковье прошло около двух тысяч таких мероприятий.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Вместе с тем продолжается борьба с незаконной торговлей. Следить за порядком помогает искусственный интеллект, благодаря которому за год зафиксировали 32,6 тысячи нарушений. В министерстве подчеркнули, что торговые предприятия должны соответствовать единому архитектурному облику. В этом году привели в соответствие более 1,3 тысячи точек.

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