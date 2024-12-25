Еще 7 тыс рабочих мест появилось в сфере торговли и услуг Подмосковья за год

Новые торговые центры, магазины и кафе создали еще 7,2 тысячи рабочих мест в Подмосковье. Итоги года подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Во всех городских округах регулярно проводятся ярмарки с фермерскими продуктами. Это мясные и рыбные деликатесы, сыры и колбасы, сладости, выпечка и многое другое. С января по декабрь 2024 года в Подмосковье прошло около двух тысяч таких мероприятий.