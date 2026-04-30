Еще 7 центров телемедицины запустили в Подмосковье

На базе подмосковных поликлиник открыты центры телемедицинских консультаций. Специалисты, в том числе узкопрофильные, консультируют пациентов из различных округов онлайн.

Желающие могут получить расшифровку анализов, пройденных исследований и итогов диспансеризации, продлить электронные рецепты на льготные препараты, закрыть больничные, скорректировать терапию и получить целый ряд других услуг.

«Мы продолжаем развивать телемедицинские сервисы в Подмосковье. С осени прошлого года начали открывать центры телемедицины в амбулаторных подразделениях медучреждений. Сначала их было три, а теперь запустили еще семь. Это позволит повысить доступность онлайн-консультаций для жителей региона», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Центры открыты в Мытищинской, Пушкинской, Химкинской, Балашихинской, Люберецкой, Наро-Фоминской, Лобненской, Реутовской и Красногорской больницах, а также в поликлинике в Котельниках.

Запись на дистанционную консультацию доступна через приложение «Добродел: Телемедицина», при помощи бота Дениса в мессенджере МАХ, на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье», а также в инфомате в медицинской организации и по телефону 122.