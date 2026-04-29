Еще 7 центров телемедицинских консультаций запустили в Подмосковье

В Подмосковье продолжают расширять сеть дистанционной медицинской помощи. Еще семь центров телемедицинских консультаций начали работу на базе региональных медучреждений.

Новые подразделения открылись в Химках, Наро-Фоминске, Лобне, Реутове, Балашихе и Красногорске, а также в поликлинике в Котельниках.

Ранее такие центры уже появились в Мытищах, Люберцах и Пушкино.

С начала года специалисты учреждений провели свыше 8,4 тысячи онлайн-приемов. В дистанционном формате пациенты смогли решить целый ряд вопросов без посещения врача: закрыть больничные листы, обсудить результаты анализов и обследований, продлить электронные рецепты на льготные препараты, получить направления на плановые исследования при диспансерном наблюдении, а также проконсультироваться по итогам лечения или профилактических осмотров.

Проект по созданию таких центров стартовал осенью прошлого года, он нацелен на повышение доступности медицинской помощи. Расширение сети телемедицины позволяет сократить сроки ожидания консультаций и разгрузить очные приемы, оставляя их для случаев, когда личный визит действительно необходим.

Записаться на онлайн-консультацию жители региона могут несколькими способами: через приложение «Добродел: Телемедицина», с помощью чат-бота «Дениса» в сервисе МАХ, на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Здоровье», а также через инфоматы в медицинских организациях или по единому номеру 122.