Еще 7 случаев незаконного сброса стройотходов выявили в Воскресенске в сентябре

В городском округе Воскресенск продолжают выявлять нарушителей, которые незаконно выбрасывают строительные отходы на контейнерных площадках. С начала сентября обнаружили семь таких случаев.

Фиксировать нарушения несанкционированной утилизации строительных отходов помогают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». В Воскресенске с начала сентября выявили уже семь подобных случаев, в том числе на контейнерной площадке, расположенной по адресу: город Белоозерский, улица Молодежная, дом № 17. Там строительный мусор выбрасывали с автомобилей «Газель».

Напомним, утилизировать строительные отходы на контейнерные площадки запрещено. Реестр легальных перевозчиков опубликован на сайте Минэкологии. Жители Подмосковья могут выбрать там подходящего отходоперевозчика и отправить заявку на вывоз. Мусор заберут в течение суток, а заказчик получит талон с полигона и акт об оказанных услугах.

Штраф за незаконный сброс строительных отходов на контейнерные площадки для граждан составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц его предусмотрели в размере 100 тысяч, а для юрлиц установили в пределах 200 тысяч рублей.

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