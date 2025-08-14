Еще 7 случаев незаконного сброса стройотходов пресекли в Балашихе

В Подмосковье продолжаются дачный и строительный сезоны, в которые случаи сброса отходов в неположенных местах особенно повышены. В Балашихе инспекторы отраслевых ведомств проверили 32 грузовых автомобиля, у семи из которых не нашли нужных для перевозки документов.