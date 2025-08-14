Еще 7 случаев незаконного сброса стройотходов пресекли в Балашихе

В Подмосковье продолжаются дачный и строительный сезоны, в которые случаи сброса отходов в неположенных местах особенно повышены. В Балашихе инспекторы отраслевых ведомств проверили 32 грузовых автомобиля, у семи из которых не нашли нужных для перевозки документов.
Благодаря экологическому рейду удалось предотвратить сброс 95 кубометров стройотходов, сообщили в министерстве по содержанию территорий региона.
В отношении водителей транспорта составили протоколы об административном правонарушении.
В ведомстве напомнили, что оформить талон на транспортировку строительного мусора можно на региональном портале госуслуг.
