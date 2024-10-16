Еще 7 сирот в Дмитровском округе обеспечат жильем к концу года

В этом году в Дмитровском городском округе 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили новые жилые помещения. Это стало возможным благодаря единовременной социальной выплате, предоставленной из бюджета Московской области.

К концу 2024 года планируется обеспечить жильем еще семь детей-сирот. Это важное достижение свидетельствует о заботе и внимании, уделяемых правительством Московской области для поддержки уязвимых слоев населения.

В бюджете Дмитровского городского округа на 2024 год предусмотрено более 82 миллионов рублей, которые будут выделены из бюджета Московской области. Эти средства направлены на реализацию программы обеспечения жильем детей-сирот.

Кроме того, в округе регулярно проводятся консультации и тренинги по вопросам жилищного законодательства, финансовой грамотности и социальной адаптации. Эти мероприятия помогают молодым людям успешно интегрироваться в общество и справляться с жизненными трудностями.

Активную роль в программе поддержки детей-сирот играют социальные службы и волонтеры округа. Они оказывают помощь в обустройстве новых жилых помещений и решении бытовых вопросов, что способствует быстрой адаптации молодых людей к самостоятельной жизни.

«Благодаря совместным усилиям Правительства Московской области и Администрации Дмитровского городского округа, дети-сироты получают необходимую поддержку и возможность начать самостоятельную жизнь в комфортных условиях», — отметил глава округа Илья Поночевный.

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