Еще 7 школ помощи неизлечимым пациентам открыли в Подмосковье

В Московской области открылись еще семь школ паллиативной помощи для пациентов в Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске и Луховицах. Родственникам пациентов и соцработникам здесь объясняют, как правильно ухаживать за больными.

Школы работают под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи. Сейчас в Подмосковье действует 24 такие организации. Расписание и темы занятий доступны на портале паллиативной помощи, сайтах больниц и в соцсетях. Запись не требуется, обучение бесплатное.

«Порой самое правильное и лучшее решение, что мы можем сделать для наших родных, — быть с ними рядом. В наших школах паллиативного пациента родственникам расскажут, как создать дома комфортные условия для больного, и обучат правильному уходу», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

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