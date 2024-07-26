Еще 7 школ паллиативной помощи откроют в Подмосковье до конца лета

В течение месяца школы паллиативной помощи откроются в семи городских округах Подмосковья. Там будут проводить занятия для тех, кому нужно ухаживать за тяжело больными пациентами.

Занятия смогут посещать родственники паллиативных пациентов, а также соцработники.

«Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном уходе. Чтобы помочь родственникам организовать комфортные условия для больного, обучить их основам ухода за пациентом, мы запускаем школы паллиативного пациента еще в семи больницах», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Уроки будут проводить в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой больницах. В качестве наставников выступят врачи, психологи и специалисты смежных сфер. График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи palliative.zdrav.mosreg.ru, сайтах больниц, а также в соцсетях.

В Подмосковье уже работают четыре школы паллиативного пациента: в Клину, Химках, Солнечногорске и Красногорске. До конца августа их количество увеличится до 11.

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