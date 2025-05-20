Еще 7 семей в Ногинске переселили из аварийного жилья в новые квартиры

Семь семей получили ключи от новых благоустроенных квартир в доме № 14б по улице Юбилейной в Ногинске. Торжественное вручение прошло на еженедельном оперативном совещании в администрации Богородского городского округа.

Жители Ногинска, которые ранее обитали в аварийных домах на улице Коммунистическая, дом № 1, и в Картонном тупике, дом № 22/1, получили возможность переехать в новые комфортные квартиры с отделкой. Это стало возможным благодаря госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Новый многоквартирный дом удачно расположен в зеленой зоне Ногинска, недалеко от центра города. Имеется развитая инфраструктурой, в том числе детские сады, школы, магазины, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, стадион. Во дворе обустроена новая детская площадка. В перспективе планируется, что сюда переедут 18 семей из города Электроугли — из домов по улице 1-й Троицкий переулок, № 10 и № 8.