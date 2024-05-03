Еще 7 семей получили сертификаты на жилье в Павловском Посаде | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 12:04 Еще 7 семей получили сертификаты на жилье в Павловском Посаде Городской округ Павловский Посад

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Новый этап нацпроекта «Жилье и городская среда» стартовал в Московской области. В его рамках переселенцы из аварийного жилья получают сертификаты на покупку новых квартир. Так, в Павловском Посаде их вручили семи семьям.

Минимальная оплачиваемая площадь по сертификату составляет 33 квадратных метра. Компенсация за квадратный метр составляет 130 185 рублей. Субсидию можно потратить как на покупку квартиры в новостройке, так и на вторичном рынке жилья.

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В случае, если житель отказывается от сертификата, его переселят из аварийного фонда привычным способом — для него приобретут квартиру на вторичном рынке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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