Еще 7 семей получили ключи от нового жилья в Богородском округе

Реализация госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в Богородском округе продолжается. На этот раз еще семь семей стали счастливыми обладателями благоустроенных квартир в доме № 14 Б по улице Юбилейной в Ногинске.

Расселены аварийные дома по адресам город Ногинск, улица Коммунистическая, дом 1 и тупик Картонный, 22/1, а также город Электроугли, переулок 1-й Троицкий, дом 8. На торжественную церемонию вручения ключей люди приходили с семьями.

Напомним, что в планах этого года — переселить 783 человека. Это 23 аварийных дома в Старой Купавне — в них проживают 342 человека. В Ногинске будет расселено шесть домов — 294 человека. А также два дома в городе Электроугли — 95 будущих новоселов.