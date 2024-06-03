Еще 7 полноприводных машин закупили для лесной охраны Подмосковья

Лесная охрана Комлесхоза Московской области получила еще семь новых машин на базе полноприводного шасси УАЗ. Автомобили укомплектованы оборудованием, подающим воду, и резервуарами.

«Это грузопассажирские автомобили на базе полноприводного шасси с возможностью транспортировки расчета или группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением. Закуплено семь таких комплексов. Техника позволит быстрее реагировать на пожары и ликвидировать их», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В машинах установлена система ГЛОНАСС, которая позволяет увидеть и направить ближайшую группу к месту возгорания.

Технику приобрели в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Автопарк Комлесхоза в этом году пополнится и другими видами специализированных машин.

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