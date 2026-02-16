Еще 7 подмосковных медиков получили участки по программе «Земля врачам» в январе

В январе еще семь подмосковных медиков стали обладателями земельных участков по региональной программе поддержки «Земля врачам». Итоги первого месяца работы программы в наступившем году подвели в Министерстве имущественных отношений региона.

С момента запуска инициативы в 2021 году регион предоставил медикам уже 2611 участков.

Больше всего наделов получили врачи в Богородском округе — 213. В Пушкинском округе медикам передали 202 участка, в Раменском — 196, в Коломне — 190, а в Домодедове — 181.

«Участки получили два терапевта, рентгенолог, кардиолог, оториноларинголог, гериатр и педиатр в городских и муниципальных округах Клин, Коломна, Электросталь, Солнечногорск, Чехов, Талдомский и Сергиево-Посадский», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, говоря об итогах программы в январе.

Проект «Земля врачам» охватывает 39 специальностей, которые считаются наиболее востребованными в подмосковных медицинских учреждениях.

Участки под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство выделяют в 32 городских округах. У врача есть возможность оформить надел в собственность после того, как он возведет на нем дом.

Главные условия для участия — наличие дефицитной специальности и стаж работы в областной системе здравоохранения от трех лет.

Желающие могут подать заявку через местную администрацию. Закон, позволяющий врачам получать землю в безвозмездное пользование, будет действовать в Подмосковье до конца текущего года.