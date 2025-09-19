Еще 7 подмосковных компаний получили высший экологический рейтинг

Еще семь экологически ответственных компаний из Подмосковья получили высший уровень национального стандарта. Об этом свидетельствует рейтинг «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности».

Согласно стандарту, субъекты предпринимательской деятельности оценивают сразу по трем направлениям: кадры, государство и экология.

Последняя категория определяет уровень воздействия деятельности предприятия на окружающую среду, участие в экологических проектах и использование передовых технологий.

«Число высокорейтинговых компаний в Подмосковье растет. Если в марте высший уровень „ААА“ имели четыре компании, то на сегодняшний день их уже одиннадцать. Все больше подмосковных предпринимателей и топ-менеджеров работают над тем, чтобы сделать бизнес экологически ответственным, мы это приветствуем и готовы всячески помогать», — отметил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин

Рейтинг, который играет важную роль в повестке устойчивого развития, составляет Росстандарт. Сейчас специалисты оценивают почти 50 тысяч компаний Московской области.

Ознакомиться со списком можно на сайте экг-рейтинг.рф.