Еще 7 памятных табличек к 80-летию Победы установили в Красногорске

По поручению главы Красногорска Дмитрия Волкова в муниципалитете устанавливают адресные таблички с QR-кодами. Жители смогут узнать информацию о героях Великой Отечественной войны и выдающихся деятелях Советского Союза.

Таблички устанавливают в рамках 80-летия Победы и в честь Года защитника Отечества.

«Данный формат благоустройства положительно влияет на жителей, в том числе является важным элементом для молодежи. Если за книгу они могут сесть в какое-то редкое время, то прогуливаясь по городу, обязательно увидят QR-код», — прокомментировала заместитель начальника управления по социальным вопросам Анастасия Муринец.

На сайте разместили информацию о Егорове Николае Михайловиче, Головкине Павле Ивановиче и Звереве Сергее Алексеевиче — Героях Социалистического Труда, а также о первом директоре механического завода Титове Игнате Титовиче.

В Красногорске установили уже семи табличек в микрорайоне Павшинская пойма и поселке Нахабино. В планах добавить такие стенды во всех населенных пунктах муниципалитета.