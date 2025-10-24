Еще 7 ознакомительных поездок для туроператоров проведут в Подмосковье в ноябре

В Московской области активно используют ознакомительные поездки в качестве ключевого инструмента для продвижения туристического потенциала региона. Мероприятия нацелены на демонстрацию новых и самых востребованных локаций, способных заинтересовать путешественников.

В 2025 году в Подмосковье в общей сложности проведут 14 таких туров.

Программа разделена на два формата: групповые путешествия, предназначенные для сотрудников агентств и туроператоров, и индивидуальные — для авторитетных блогеров, освещающих темы культуры и путешествий и имеющих аудиторию от 20 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Уже состоялись четыре групповые и две индивидуальные поездки.

В ноябре пройдут групповые инфотуры по следующим маршрутам: Королев, Коломна — Зарайск, Сергиев Посад, Серпухов — Чехов, Воскресенск — Егорьевск, Клин и Дмитров — Дубна.

Работой по организации и проведению информационных поездок занимается центр «Остров» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Запись доступна по номеру 8 (985) 564-19-26.