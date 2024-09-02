Еще 7 новых кластеров проекта «Профессионалитет» заработали в Подмосковье

Фото: Министерство образования МО

Семь новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» начали работу в Московской области 2 сентября. Новые образовательные учреждения приняли более 12 тысяч студентов.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, проект, направленный на подготовку специалистов в ключевых секторах экономики, запустили в 2022 году. В этом году количество образовательных кластеров в Подмосковье увеличилось до 14.

«К уже существующим добавились еще семь новых — в Щелковском колледже, Мытищинском колледже, Орехово-Зуевском техникуме, Ногинском колледже, Можайском техникуме, колледже „Подмосковье“ и Люберецком техникуме имени Гагарина», — пояснили в ведомстве.

В Министерстве добавили, что также в новых кластерах предусмотрено целевое обучение, дополнительные стипендии и зарплаты от работодателей, а выпускникам гарантируется трудоустройство.

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