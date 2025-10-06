Еще 7 новых автомобилей пополнили парк комбината благоустройства в Серпухове

К предстоящему осенне-зимнему сезону в автопарке Комбината благоустройства в Серпухове появились семь грузо-пассажирских автомобилей марки «ГАЗель NEXT». Новые машины будут использовать для ежедневной перевозки рабочих, грузов и инструментов.

Автомобили в скором времени поставят на государственный учет. После этого их сразу же начнут использовать в повседневной работе.

Отметим, что сегодня автопарк комбината коммунального хозяйства в Серпухове насчитывает свыше 200 единиц специализированной техники. Для контроля внедряют передовую систему мониторинга «Яндекс.Вектор», которая помогает отслеживать движение машин, анализировать маршруты и корректировать рабочие процессы. В планах — закупка специализированной вышки для кронирования деревьев.

Техникой автопарка управляют 240 водителей и механизаторов. Порядка 280 дворников выполняют работы по поддержанию чистоты на местах, ежедневно следят за порядком на дворовых территориях.

Обновление автопарка поможет улучшить качество услуг и повысить уровень обслуживания городских территорий.