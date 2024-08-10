Еще 7 новых автобусов вывели на маршруты в Серпухове

На маршруты в городском округе Серпухов вышли семь новых автобусов. Каждый из них рассчитан на 92 пассажира.

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры автопарк Серпухова получил семь современных автобусов вместимостью 92 пассажира каждый. Машины имеют удобную низкопольную конструкцию и оборудованы специальными аппарелями и пневматической подвеской. Все это облегчает доступ для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Для комфорта горожан автобусы обеспечили USB-зарядками для гаджетов, полками для багажа и эргономичными сиденьями.

В прошлом году в автопарк Серпухова поступили 20 новых машин.

Автобусы выйдут по следующим маршрутам: № 23 «Серпухов — Съяново-2», № 24 «Серпухов — Арнеево — Новинки», № 26 «Серпухов-Пущино», № 27 «Серпухов-Протвино», № 35 «Серпухов — Райсеменовское», № 41 «Серпухов — Зиброво», № 43 «Серпухов — Оболенск».

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