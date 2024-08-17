Еще 7 незаконных торговых точек снесли в Дмитровском городском округе

Сотрудники администрации Дмитровского городского округа выехали в Яхрому с проверкой. В результате выявили и ликвидировали семь нестационарных торговых точек, расположенных там незаконно.

На участках государственной неразграниченной собственности в Яхроме на улице Конярова около рынка разместили семь нестационарных торговых объектов. Туда для проверки выехала рабочая группа администрации Дмитровского округа. Владельцы торговых точек не смогли предоставить сотрудникам администрации подтверждающие документы.

Ещё в 2022 году Министерство сельского хозяйства Московской области постановило, что эти точки не соответствуют нормам размещения нестационарных торговых объектов. Комиссия приняла решение ликвидировать их. Предпринимателям предложили демонтировать строения или перенести в другое место самостоятельно. В отведенный для этих работ срок владельцы никаких мер не приняли. Торговые точки снесли принудительно.

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