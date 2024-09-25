Еще 7 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Солнечногорске

Семь незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций демонтировали в Солнечногорске. Ранее владельцам были выданы предписания о необходимости самостоятельного демонтажа объектов наружной рекламы и информации, но они не выполнили эти требования.

Все конструкции, подлежащие ликвидации, были установлены с нарушениями или без необходимой документации. Например, владелец одной из точек на Пятницком шоссе, несмотря на выданное разрешение на установку высокотехнологичного видеоэкрана, разместил обычный фанерный щит, который даже не был подключен к электричеству.

«По закону рекламный щит можно поставить только на основании разрешения, выданного органом местного самоуправления. Нельзя получить разрешение на один вид рекламной конструкции, а фактически поставить другой. Это несоответствие разрешительной документации и, соответственно, нарушение. За этим помимо нас, кто на месте осуществляет контроль, следит Федеральная антимонопольная служба, и за это предусмотрены довольно серьезные штрафные санкции. Для юридических лиц они составляют от 500 тысяч до миллиона рублей», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Демонтаж осуществила организация, с которой администрация округа заключила муниципальный контракт. В дальнейшем администрация начнет процедуру возмещения затрат, понесенных бюджетом на демонтаж и хранение этих конструкций, с владельцев незаконных щитов. Специалисты подчеркивают, что в результате нарушители столкнутся с большими финансовыми потерями, чем если бы устранили нарушения самостоятельно.

Мониторинг незаконной рекламы в округе проводится регулярно, а выездные мероприятия по принудительному демонтажу — несколько раз в год. На каждом выезде удаляются незаконные конструкции по заранее установленному маршруту, владельцы которых проигнорировали предписания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».