Еще 7 незаконных объектов снесли в Истре с начала года

С начала года на территории Истры демонтировали семь незаконных объектов. Цель мероприятий — очистить общественные пространства от самовольных построек и повысить уровень благоустройства округа.

В список ликвидированных сооружений вошли постройки из разных населенных пунктов. В деревне Борзые убрали незаконное ограждение из сетки-рабицы. В деревне Надеждино снесли некапитальную постройку, возведенную без необходимых разрешений.

Работы также проводились в селе Павловская Слобода, где рядом с садоводческим некоммерческим товариществом «Полянка-2» снесли несколько некапитальных сооружений. Наиболее масштабная операция прошла в деревне Брыково, где демонтировали три сарая, занимавших значительную часть территории.

Специалисты отмечают, что работа по выявлению и ликвидации самовольных построек продолжается. Они напоминают, что самовольное использование земель и установка объектов без разрешения приводят к их обязательному демонтажу.