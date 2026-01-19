Еще 7 молодых семей улучшат жилищные условия в Орехово-Зуевском округе

16 января в Орехово-Зуевском городском округе состоялась торжественная церемония вручения жилищных сертификатов семи молодым семьям. Документы позволят им улучшить свои жилищные условия в рамках действующих государственных программ поддержки.

Особое внимание было уделено семье Степана и Веры Салтыковых. Степан — восьмой сын в многодетной семье матери-героини Татьяны Салтыковой, где воспитывается 17 детей. Сегодня Степан и Вера достойно продолжают семейную традицию, воспитывая уже пятерых своих детей.

«Передал теплый и сердечный привет родителям Степана и вместе с членом местного политического совета партии „Единая Россия“, депутатом Мособлдумы Максимом Коркиным вручил семье жилищный сертификат», — прокомментировал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Желающие узнать об условиях участия в программе и получении жилищного сертификата могут обратиться в Управление жилищной политики администрации округа по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 1, или по телефону: 8 (496) 412-00-88.