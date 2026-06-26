Еще 7 млрд рублей инвестируют в развитие хлебопекарной отрасли Подмосковья

Подмосковье занимает первое место в России по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий. В ЦФО на долю региона приходится 32,3% всего производства, а в стране — более 11%. До 2028 года в развитие отрасли направят более семи миллиардов рублей.

В прошлом году в Подмосковье выпустили более 658 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Это на 1,3% больше, чем годом ранее. С января по апрель этого года производство нарастили на 5,7%. Выпуск составил почти 223 тысячи тонн.

«Хлеб всегда был и остается продуктом стратегического значения и основой продовольственной безопасности страны. Сегодня важно не только отвечать на запросы рынка, но и опережать их за счет развития технологий и модернизации. В этом ключевую роль играют инвестиции», — отметил глава регионального Минсельхоза Виталий Мосин.

В планах реконструировать производства компании «Восход» в Мытищах с обустройством дополнительных линий. В проект инвестируют более 220 миллионов рублей, там создадут 56 новых рабочих мест. В результате выпуск увеличится до 17,6 тысячи тонн в год.

Компания «Багерстат Рус» в Егорьевске реализует сразу два проекта. Там запустят новые производственную и упаковочную линии. На предприятии создадут 132 рабочих места, а в модернизацию вложат 4,4 миллиарда рублей.

Стабильный рост отрасли обеспечивают крупнейшие предприятия, среди которых «Раменский комбинат хлебопродуктов», «Коломенское поле» и «Серпуховхлеб».