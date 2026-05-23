Еще 7 километров газопроводов построят в Серпухове в 2026 году

Благодаря этому 800 участков получат доступ к природному газу. На сегодня в округе уже построено 166 километров распределительных газопроводов и смонтировано 3,5 тысячи газопроводов-вводов.

Реализация проекта связана с определенными сложностями: трубы прокладывают через водные преграды, территории населенных пунктов, при этом важно взаимодействовать с местными сообществами. Специалисты используют щадящие методы. Там, где трубы пересекают реки или ручьи, применяют специальные защитные футляры — это сохраняет и сами трубы, и природу водоемов.

Всего в округе 144 населенных пункта. Из них 75 уже газифицированы, еще 20 включены в программу — их обеспечат газом до 2035 года. Уже этой зимой жители газифицированных участков смогут отапливать дома.