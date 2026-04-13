Еще 7 игровых комплексов установят в Истре в 2026 году

В этом году в рамках благоустройства дворовых территорий в муниципалитете установят семь новых детских площадок. Всего за последние годы в округе создано уже 45 современных детских игровых пространств.

Игровые городки обустроят в разных точках муниципального округа. Площадки появятся в Истре на улице 9-й Гвардейской дивизии, у домов № 41, 43, 45, 49, а также на улице Адасько, 4. В городе Дедовск новые детские площадки разместят на улицах 1-я Волоколамская и Красный Октябрь у домов № 60/4 и 4, 5, 7, 8, 9. Также по одному комплексу возведут в ЖК «Новоснегиревский» у домов № 3 и № 4, в Агрогородке вблизи во дворе домов № 1-5 и в Павловском у домов 14-18.

Отметим, что при обустройстве игровых зон особое внимание уделяется вопросам безопасности и комфорта. Игровые элементы произведены на российском предприятии и полностью соответствуют действующим стандартам качества. Все площадки оснащаются современным противоударным покрытием. Кроме того, обустраивается уличное освещение, проводится озеленение прилегающей территории.

После установки за площадками будут следить коммунальные службы округа: проводить точечный ремонт, менять детали конструкций, подкрашивать элементы и удалять вандальные надписи. Причем такие работы ведутся на регулярной основе. Так, за прошлый месяц на территории округа отремонтировали 15 детских площадок.