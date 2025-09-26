Еще 7 единиц тяжелой медтехники установили в больнице в Балашихе с начала года

В Балашихинской больнице продолжается обновление медицинской техники. С начала года в учреждении установили семь единиц современного тяжелого оборудования, включая новый цифровой аппарат для рентгена.

Устройство уже начало работать в стационарном отделении, заменив устаревшую аналоговую установку.

«Продолжаем в Подмосковье масштабную работу по оснащению больниц и поликлиник современным тяжелым оборудованием. С начала года мы поставили в наши медучреждения 66 рентген-аппаратов на сумму более 1,5 миллиарда рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новейший цифровой аппарат установили в Железнодорожном филиале Балашихинской больницы. Обследования доступны пациентам травмпункта всех возрастов.

Исследования проводят бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования, а сам аппарат работает круглосуточно.

«Поступление и ввод нового оборудования позволяют делать диагностические исследования более доступными для жителей Балашихи. С начала года в нашей больнице заработало семь новых единиц тяжелого оборудования: аппарат КТ, три рентген-аппарата, два маммографа и флюорограф», — рассказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Закупка оборудования стала возможной благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Чтобы сделать рентген, необходимо направление от лечащего врача.

Записаться на диагностику можно через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье», инфомат в медицинском учреждении, по телефону 122, лично у специалиста или через бота в Telegram.