Еще 7 дворов благоустроят в Подольске до конца 2025 года

В округе с начала года благоустроили 19 из 26 дворов по программе «Ремонт дворовых территорий». За время проведения работ заменили почти 45 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия

Специалисты отремонтировали 14 парковок и открыли 13 новых, установили 197 удобных скамеек, 113 современных светильников и 109 урн, высадили 1,5 тысячи деревьев и кустарников.

Сейчас работы ведут еще на семи локациях. Обновляют дорожное полотно и бортовой камень на входных группах и тротуарах у дома № 15 на Молодежной улице, дома № 18 на улице Машиностроителей, дома № 7 на улице 43-й Армии, домов № 9 и 11 на улице Кирова, дома № 7 на Мраморной улице, дома № 12 на Парадном проезде, домов № 33, 35/20 на улице Свердлова, дома № 3б на улице Подольских Курсантов, дома № 40/1 на Большой Серпуховской улице, а также у домов № 136 и 138 на проспекте Ленина.

Отметим, что программа «Ремонт дворовых территорий» является еще одним шагом к созданию современной и комфортной среды для жителей округа.