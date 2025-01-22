Еще 7 дворов благоустроят в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова продолжает личные встречи с руководителями управляющих компаний. О планах на 2025 год ей рассказали представители «Монолит Комфорт». Организация планирует заняться благоустройством дворов весной.

Глава Лобни встречается с руководителями управляющих компаний для того, чтобы повысить качество обслуживания. Под управлением «Монолит Комфорт» — 25 многоквартирных домов в микрорайонах Москвич и Красная Поляна. С августа 2024 года от жителей поступило 58 обращений, что на 75% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Руководители «Монолит Комфорт» представили план благоустройства весной. Во дворах № 14 и № 16 на улице Победы покрасят малые архитектурные формы и кронируют деревья, у домов № 4, 6 и 8 на Центральной улице высадят кустарники. Забор поставят у дома № 4 на Молодежной улице, там же установят клумбы возле скамеек. Новые цветники появятся у дома № 10 на Молодежной улице.