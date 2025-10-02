Еще 7 дорог отремонтировали в Красногорске по нацпроекту

В Красногорске завершили работы по обновлению дорожного покрытия. По данным Минтранса Подмосковья, представители Мосавтодора отремонтировали более 12 километров региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Всего дорожники отремонтировали семь участков региональных дорог по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ и 12 участков муниципальных дорог. Благодаря ремонту более 330 тысяч жителей и гостей Красногорска могут комфортно проезжать к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Больше всего работ провели в центре города — на улице Ленина, где обновили свыше 4,7 километра покрытия. Также ремонт прошел на улице 50 лет Октября. Эти дороги ведут к станциям МЦД Павшино и Красногорская, а также к социальным объектам: усадьбе Знаменское-Губайлово, стадиону «Зоркий», ДК «Подмосковье», больницам и учебным заведениям.

Кроме того, дорожники обновили участки подъезда к трассе М-9 «Балтия», а также дороги в поселках Светлые Горы, Нахабино, Ильинское-Усово и других населенных пунктах. Помимо региональной сети, ремонт провели и на муниципальных дорогах Красногорска. Здесь обновили около девяти километров покрытия.