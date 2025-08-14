Еще 7 детских площадок установили в Ленинском округе

Строительство семи современных игровых площадок завершили в муниципалитете. Их установили в поселках Суханово, Развилка, Дрожжино, деревнях Пуговичино, Петрушино и городе Видное.

Размер площадок варьируется от 150 до 450 квадратных метров, что позволило создать игровое пространство для детей разных возрастов. На каждом объекте есть игровой и гимнастический комплексы, качели, мягкое резиновое покрытие, современное освещение, ограждение, удобные скамейки и урны для родителей.

Каждая площадка оформлена в своем уникальном стиле. Например, объект в тематике «Город» напоминает настоящую городскую среду с игровыми элементами, стилизованными под дороги и здания. А площадка в стиле «Путешествие» похожа на оазис с пальмами и другими экзотическими деревьями.

Заместитель начальника управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации округа Михаил Лосев отметил, что на каждой площадке для обеспечения безопасности детей установлены камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».